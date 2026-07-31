В Нижневартовске простятся с погибшим в страшном ДТП на улице Мусы Джалиля парнем

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

В субботу, 1 августа, в Нижневартовске простятся с погибшим в страшном ДТП, которое произошло поздним вечером 28 июля по вине пьяного водителя, Максимом Евгеньевичем Киреевым 2006 года рождения.

- Близкие считают, что это была не случайность – его убили намеренно. Он был любящим сыном, заботливым братом, верным женихом и настоящим другом. В нём всегда жили доброта, сила духа и умение поддержать в трудную минуту. Его улыбка и тепло останутся в наших сердцах навсегда. Эта потеря невосполнима, и сейчас нам особенно важно держаться вместе, храня память о нём..., – пишут с болью близкие погибшего парнишки в «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Прощание с Максимом состоится с 10:00 до 10:30 в ритуальном зале «Белый ангел».

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