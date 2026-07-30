В Югре усилят поддержку пожилых граждан и людей с инвалидностью

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План мероприятий по усилению поддержки пожилых граждан и людей с инвалидностью утвердили в Югре, сообщает пресс-служба правительства ХМАО-Югры. Комплекс мер направлен на повышение доступности услуг и улучшение качества жизни уязвимых категорий населения.

В рамках плана предусмотрели развитие системы долговременного надомного ухода, включая работу помощников по уходу, а также организацию медико-социального сопровождения маломобильных и немобильных граждан с паллиативным статусом. Для социальной поддержки реализуют стационарзамещающие форматы – «Приемная семья» и отделения дневного пребывания, что позволяет сохранить привычный уклад жизни получателей услуг, одновременно предоставляя им необходимую помощь и возможность общения.

Важным направлением остается работа мобильных бригад: специалисты, в том числе медицинские работники, выезжают на дом к жителям сельской местности – недееспособным гражданам, одиноким пожилым людям, а также тем, кто восстанавливается после инсульта, инфаркта или травмы.

В настоящее время в муниципалитетах округа работают 9 мобильных бригад, их деятельность продолжат и масштабируют. Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что в регионе сформирована комплексная система реабилитации и абилитации инвалидов.

«По итогам 2025 года людям с ограниченными возможностями здоровья оказано порядка 2 млн социальных услуг, из них почти 1,6 млн услуг – государственными организациями. Не менее значимое направление помощи – вопросы труда и занятости. В 2025 году при содействии общественных организаций удалось трудоустроить 890 инвалидов на 112 предприятий округа. Коллеги отметили необходимость усилить работу в этом направлении, в частности – активнее привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья к занятости в учреждениях культуры», – подчеркнул глава региона.

Реализация плана позволит системно повысить доступность медико-социальной помощи, обеспечить индивидуальный подход и создать более комфортные условия для жизни пожилых и людей с инвалидностью в Югре.