В Нягани простились с погибшим на СВО Александром Недовенченым

Фото: Наша Нягань

Накануне в Нягани предали земле погибшего в зоне проведения специальной военной операции жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Сергеевича Недовенченого.

- При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб участник СВО Недовенченый Александр Сергеевич, – рассказали близкие в сообществе «Наша Нягань».

Простились с Александром 29 июля в соборном храме в честь святителя Алексия, митрополита Московского. Похоронен он с воинскими почестями на местном кладбище.

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