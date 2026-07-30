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НовостиПолитика30 июля 2026 10:06

В Нягани простились с погибшим на СВО Александром Недовенченым

С погибшим на СВО Александром Недовенченым простились в Нягани
Нина БАРИНОВА
Фото: Наша Нягань

Фото: Наша Нягань

Накануне в Нягани предали земле погибшего в зоне проведения специальной военной операции жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Сергеевича Недовенченого.

- При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб участник СВО Недовенченый Александр Сергеевич, – рассказали близкие в сообществе «Наша Нягань».

Простились с Александром 29 июля в соборном храме в честь святителя Алексия, митрополита Московского. Похоронен он с воинскими почестями на местном кладбище.

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