В Когалыме полицейские за рулем премиального внедорожника для инвалида задержали пьяного бесправника

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В июле во время патрулировании улиц инспекторы ДПС Когалыма заметили премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser наклейкой на стекле, что за рулем инвалид. Как оказалось, наклейка там оказалась не спроста. За рулем действительно оказался инвалид, но ментальный. Очень пьяный водитель, как оказалось, уже не впервой попадается инспекторам.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель был лишен специального права управления на 1,5 года. Пьяный водитель пояснил инспекторам, что решил переставить автомобиль ближе к подъезду для своей супруги. Результат освидетельствования показал наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,268 мг/л. Toyota Land Cruiser помещен на спецстоянку.

В отношении инвалида возбуждено уголовное дело.

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