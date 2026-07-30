В Сургуте у любителя пьяной езды отняли автомобиль Mazda

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего водителя из Сургута. Молодой человек признан виновным в повторном пьяном управлении автомобилем.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в мае 2026 года ранее привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение водитель вновь сел пьяным за руль автомобиля, но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Автомобиль марки Mazda конфискован в доход государства.

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