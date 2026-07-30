Суд Югры вынес приговор экскаваторщику, по вине которого погиб рабочий

Фото: Суды Югры

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынес обвинительный приговор в местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По данным «Судов Югры», в марте 2026 года на Пайтых-Картопьинском месторождении югорчанин за рулем экскаватора «Коматцу» выполнял работы по забивке и погружению свай. Он попросил работника контролировать процесс по забивке свай ковшом экскаватора. Внезапно произошло соскальзывание сваи, которая упала на мужчину. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в районной больнице спустя два дня.

Экскаварторщик полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

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