Бабуля из Сургута отдала мошенникам 3 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Наличие богатства не всегда признак наличия ума. Так, в очередной раз эту поговорку подтвердила пенсионерка из Сургута, которая после общения с мошенниками передала им 3 млн рублей. После того, как ее счета оказались опустошены, бабуля внезапно прозрела и побежала писать заявление в полицию.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июле текущего года пенсионерка из Сургута передала мошенникам более 3 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокуратура Югры призывает не следовать инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону. Не сообщайте личные данные, пароли и номера банковских карт по телефону.

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