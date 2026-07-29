В Сургуте двух подростков подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере

По ходатайству следователя решением суда обе подозреваемые заключены под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте под следствием оказались две несовершеннолетние девушки — 2009 и 2010 годов рождения. Следственный отдел города возбудил против них уголовное дело о покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает СУ СКР по Югре, днём 21 июля 2026 года полицейские задержали девушек у многоквартирного дома на улице Семёна Билецкого — это произошло в ходе оперативно розыскных мероприятий. При личном досмотре у подростков нашли свёртки с наркотиками: они предназначались для сбыта через тайники закладки, которые подозреваемые планировали оборудовать в разных точках города.

По данным следствия, девушки действовали не в одиночку. Они вступили в сговор с неизвестным лицом через интернет и целенаправленно собирались участвовать в незаконном обороте запрещённых веществ. Сейчас следователи выясняют все детали преступления и пытаются установить других причастных к этой преступной схеме.

Суд, рассмотрев ходатайство следователя, постановил заключить обеих подозреваемых под стражу. Теперь правоохранителям предстоит не только доказать вину девушек, но и проследить всю цепочку — от виртуального контакта до реальных закладок, чтобы не дать преступной сети продолжить работу.

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