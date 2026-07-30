В аэропорту Ханты-Мансийска изменилось расписание авиарейсов на осень

Фото: аэропорт Ханты-Мансийска

Пресс-служба аэропорта Ханты-Мансийска сообщила об изменении в расписании авиарейсов на осень текущего года, а именно на сентябрь-октябрь.

Так, авиакомпания «Руслайн» отменила рейсы по направлению Ханты-Мансийск – Санкт-Петербург. Речь идет о рейсе 7R 298 Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург по субботам с 5 сентября по 26 сентября. Также отменен рейс 7R 297 Санкт-Петербург - Ханты-Мансийск по воскресеньям с 6 сентября по 27 сентября.

Авиакомпания «Сибирь» вводит новые рейсы: Новосибирск - Ханты-Мансийск – Новосибирск. По субботам с 5 по 12 сентября появился рейс S7 5323/5324. Прилёт в Ханты-Мансийск в 03:50, вылет в 04:40. С 19 сентября по 17 октября открыт рейс S7 7091/709. Прилёт в Ханты-Мансийск в 03:50, вылет в 04:40.

«ЮТэйр» изменил время рейса Кольцово — Ханты-Мансийск. С 3 сентября по 22 октября рейс ЮТ 302 по четвергам вылетает из Екатеринбурга в 13:00. Прилёт в Ханты-Мансийск в 15:00. С 4 сентября по 23 октября рейс ЮТ 302 по пятницам: вылет из Екатеринбурга в 11:35, прилёт в Ханты-Мансийск в 13:50.

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