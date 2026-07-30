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НовостиОбщество30 июля 2026 5:48

Прокуратура проверяет, почему самолет рейса Ханты-Мансийск - Омск вернулся в аэропорт вылета

Самолет рейса Ханты-Мансийск – Омск вернулся в аэропорт вылета
Нина БАРИНОВА
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт вылета, которое произошло 29 июля в аэропорту Ханты-Мансийска.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в 15:00 экипаж самолета АТR-72 эксплуатируемый ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» следующий рейсом по маршруту Ханты-Мансийск - Омск принял решение о возврате на аэродром вылета по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших среди 60 пассажиров нет. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Было взято на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров вернувшегося рейса.

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