В Сургуте на обочине дороги сбили пешехода

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, произошло в Сургуте вечером 29 июля.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 22:30 на улице Прибрежной 29-летний водитель за рулем автомобиля Toyota сбил 25-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 - получили травмы. Задержано 20 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 93 водителя.

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