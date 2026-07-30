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НовостиПроисшествия30 июля 2026 4:18

На Нефтеюганском шоссе в Сургуте насмерть разбился мотоциклист

Мотоциклист насмерть разбился на Нефтеюганском шоссе в Сургуте
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В Сургуте вечером 29 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб мотоциклист.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:20 в районе дома 48 по улице Нефтеюганское шоссе водитель 1996 года рождения на мотоцикле BMV на большой скорости врезался в «препятствие»: бордюр или столб, ведомство не уточняет.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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