В Нижневартовске за кражу дорогой рыбы из сетевого магазина осудили мужчину

Фото: Наталья Калганова

Нижневартовский городской суд вынес приговор в отношении мужчины за серию краж.

По данным «Судов Югры», вартовчанин дважды украл из магазина с подсолнухом на вывеске форель на сумму 7 395,66 рублей. При третьей попытке воришка был задержан на месте.

Чтобы скрыть кражи, хитрец взвешивал дорогую форель на весах самообслуживания, указав наименование более дешевого товара. Кроме этого, в принадлежащей ему кальянной была проведена «проверочная закупка». Там была обнаружена бутылка шампанского «Ламбруско». За незаконную розничную продажу алкоголя две кражи и в покушении на кражу. Суд приговорил вартовчанина к штрафу в размере 70 000 рублей.

Учитывая, что подсудимый ранее находился под стражей в течение двух месяцев, суд смягчил окончательное наказание до 40 000 рублей. Также конфискованы 2 500 рублей, полученные от незаконной продажи алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительницу Нефтеюганска осудят за фиктивную регистрацию 10 мигрантов