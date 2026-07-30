Жительницу Нефтеюганска осудят за фиктивную регистрацию 10 мигрантов

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 50-летней местной жительницы. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 2024 по 2025 год фигурантка зарегистрировала в принадлежащей ей квартире десять уроженцев Средней Азии. В суде женщина призналась в содеянном. В настоящее время уголовные дела по десяти эпизодам соединены в одно производство, с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

Все мигранты сняты с учета. Их принудительно выдворят за пределы Российской Федерации, а также им запрещен въезд на территорию России.

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