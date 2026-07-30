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НовостиОбщество30 июля 2026 8:26

В ХМАО родилась первая в 2026 году тройня

Первая в 2026 году тройня родилась в ХМАО
Нина БАРИНОВА
Фото: соцсети Руслана Кухарука

Фото: соцсети Руслана Кухарука

Радостное событие произошло в семье из Сургута. 24-летняя мама по имени Камила родила тройню. Это первенцы у молодой женщины.

Ввиду того, что тройня – это всегда сложная беременность, Камила находилась под постоянным наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства. До 34 недель беременности молодая мама регулярно посещала Центр. Затем акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, специалисты детской реанимации, медицинские сестры и сотрудники отделения реабилитации приняли решение о плановом родоразрешении. Два крошечных мальчика и девочка появились на свет 3 июля.

- Сегодня малыши готовятся к выписке домой. Поздравляю молодых родителей! Пусть дети растут здоровыми и крепкими, – рассказал в соцсетях губернатор Руслан Кухарук.

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