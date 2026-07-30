Жители Нягани страдают от запаха гари от горящих лесов

Фото: соцсети Ивана Ямашева

В социальных сетях жителя Нягани жалуются на сильный запах гари и дым, который окутал город. Как оказалось, эти неприятности случились из-за полыхающих лесов в соседнем районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Запах гари приходит в муниципалитет с соседней территории – в лесах Октябрьского района, между Няганью и Унъюганом, зарегистрирован природный пожар на площади в 41,5 га. В его тушении задействовано 48 специалистов и 20 единиц техники, находящихся в расположении Октябрьского района. Мы со своей стороны тоже держим ситуацию на контроле, – рассказал в соцсетях глава Нягани Иван Ямашев.

В настоящее время на близкие к городу участки лесов вылетели восемь сотрудников управления городского хозяйства и подразделения Авиалесоохраны Югры, а также сотрудники «Центроспас-Югории». Глава порекомендовал отказаться горожанам от прогулок по лесу.

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