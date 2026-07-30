В Югре задержан спортсмен за ловлю краснокнижных осетров

Фото: УМВД на транспорте УрФО

Транспортные полицейские Ханты-Мансийского автономного округа - Югры задержали гурмана-браконьера, который ловил краснокнижного Сибирского осетра, что его есть в качестве спортивного питания.

По данным УМВД на транспорте по УрФО, при патрулировании реки Обь в Нижневартовском районе был задержан 46-летний местный житель. При проверке документов в резиновой лодке мужчины полицейские обнаружили одну особь Сибирского осетра. Рыбак тут же заявил, что рыбу выловил для еды, так как он занимается спортом и следит за своим питанием.

Фото: УМВД на транспорте УрФО

Осетра он ловил донными капроновыми сетями – 90 и 60 метров. В других сетях силовики обнаружили 15 особей вида стерлядь, одного леща и плотву.

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