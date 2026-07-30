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НовостиПроисшествия30 июля 2026 6:56

В СИЗО Нижневартовска на 2 месяца отправили пособника мошенников из Тюмени

Пособника мошенников из Тюмени отправили на 2 месяца в СИЗО Нижневартовска
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Нижневартовский городской суд заключил под стражу жителя Тюмени, которого обвинят в мошенничестве.

По данным «Судов Югры», 11 июня молодой тюменец, будучи в Нижневартовске, вступил с мошенниками в сговор. Он должен был выполнить роль курьера. От пенсионерки из Нижневартовска он получил 2 500 000 рублей. Деньги у бабули были выманены под предлогом их помещения на «безопасный счет», которого не существует. Деньги были переведены на счет аферистов. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 4 суток, то есть до 01 сентября 2026 года.

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