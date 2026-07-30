Жительницу Нижневартовска осудят за прописку в квартире 14 россиян

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Нижневартовске осудят местную жительницу за фиктивную регистрацию 14 граждан России.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с 2024 года по 2025 год вартовчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 14 россиян. При этом прописанные фактически там не проживали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в Югре россияне прописывают не просто так. Это позволяет им оформлять повышенные пенсии и пособия на детей. Так, более сотни жительниц республик Северного Кавказа, живя в горах, прописались в Югре и получали огромные пособия на детей на свои большие семье. Ущерб бюджету ХМАО-Югры нанесен на миллиарды рублей.

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