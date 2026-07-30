В Нижневартовске 7 мигрантов отправятся на родину после фиктивной прописки

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Нижневартовска вновь устроила облавы на мигрантов. В этот раз силовики посетили квартиры, где, по их мнению, явно числились фиктивно прописанные иностранцы.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 46-летняя вартовчанка с августа 2025 года по май 2026 года за деньги прописала в своей квартире 4 мигрантов, но жили они в другом месте. Точно также поступила и еще одна 42-летняя вартовчанка. С января по июль текущего года она фиктивно прописала в своей квартире 3 иностранцев. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Кстати, ранее ни в СССР, ни в молодой России не было уголовной ответственности за то, что человек прописывал в своем жилье людей.

Все иностранные граждане сняты с регистрационного учета. Им грозит выдворение из России на родину.

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