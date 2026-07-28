Бесследное исчезновение: в ХМАО ищут водителя грузовика — в небе работает квадрокоптер

В Нижневартовском районе с помощью беспилотников ищут пропавшего водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовском районе, вблизи одного из месторождений, пропал водитель грузовика. На обочине трассы остался пустой КамАЗ — он и стал единственной ниточкой в этой загадочной истории. Машина стоит словно в ожидании хозяина, но сам мужчина будто растворился в воздухе.

На поиски бросили силы сразу нескольких служб. К полицейским оперативно подключились профессионалы из отряда «Центроспас Югория». Спасателям приходится работать в тяжелейших условиях: по обе стороны дороги — глухая тайга и коварные болота. Местность, где легко потерять след и самому оказаться в беде прочесывают не только пешком, но и с воздуха — для этого спасатели подняли квадрокоптер. Но пока ни самого водителя, ни каких либо его вещей обнаружить не удалось.

Спасатели просят всех, кто бывает в этом районе, — нефтяников, водителей, местных жителей — быть особенно внимательными. Если вы проезжали мимо, заметили что то странное или знаете хоть что то о судьбе мужчины, срочно звоните по номерам 112 или 102. Любая, даже самая незначительная деталь может стать той самой зацепкой, которая поможет найти человека и спасти ему жизнь.

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