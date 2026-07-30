Крупный пожар на жд-дороге в Пыть-Яхе стал причиной обрушения надземного пешеходного перехода

Фото: МЧС РОссии по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе 29 июля произошел крупный пожар в промышленной зоне на железно-дорожных путях. По этой причине через жд-пути обрушился пешехожный переход. В результате ЧП нет погибших и пострадавших.

Фото: МЧС РОссии по ХМАО-Югре

По данным МЧС Росси по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании растворов и масел для буровых установок, находившихся на открытой территории, поступило днем. Огонь распространился на расположенные рядом открытые склады. Для тушения пожара были созданы три боевых участка, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. На месте был развернут оперативный штаб. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В 19:33 открытое горение было ликвидировано. В 22:10 пожар полностью потушен. Всего было задействовано 55 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: МЧС РОссии по ХМАО-Югре

Тем временем, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Пыть-Яхе по улице Магистральной. Причины пожара устанавливаются.

- Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а также соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль, – от метили в прокуратуре ХМАО-Югры.

Фото: МЧС РОссии по ХМАО-Югре

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