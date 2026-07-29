В Сургуте назвали опасные для купания водоемы

В «чёрный список» попали 6 мест Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Сургута предупреждают, что купаться в городских водоёмах строго запрещено. В Управлении по делам ГО и ЧС администрации города напоминают: вода не соответствует санитарно гигиеническим нормам — а значит, несёт реальную угрозу здоровью.

Специалисты провели полноценный мониторинг: отобрали пробы и отправили их на лабораторные исследования. Проверяли сразу по нескольким параметрам — по микробиологическим, паразитологическим и санитарно химическим показателям. Результаты оказались неутешительными.

Опасной признана вода сразу в нескольких местах. В «чёрный список» попали:

- река Сайма в парке «За Саймой»;

- река Чёрная в районе улицы Аэрофлотской;

- водоём в СОТ «Виктория»;

- водохранилище Сургутской ГРЭС 2 — как в районе СНТ «Черёмушки», так и на улице Туманной;

- водоём между улицей Мелик Карамова и Югорским трактом.

Во всех этих точках зафиксированы отклонения от нормативов — прежде всего по микробиологическим и санитарно химическим параметрам. Это значит, что даже кратковременное купание может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

В мэрии подчёркивают: запрет действует на всей территории города. Если вы стали свидетелем несчастного случая у воды, не пытайтесь справиться самостоятельно — сразу звоните в единую дежурно диспетчерскую службу по номеру 112. Быстрая реакция может спасти чью то жизнь.

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