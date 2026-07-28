В Нижневартовске водитель без прав устроил аварию с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Югры

Трасса «Нижневартовск — Радужный» стала местом серьёзной аварии утром 23 июля. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Югры. На 10-м километре дороги 36-летний водитель Toyota, не имевший права управлять автомобилем, проигнорировал дорожный знак «Движение направо» и поехал прямо — и уже через несколько секунд впечатался в Nissan.

По информации регионального ведомства, за рулём второй машины находился 47-летний мужчина. В салоне вместе с ним ехал 21-летний пассажир. Удар оказался сильным: травмы получили все трое — оба водителя и молодой пассажир. Сейчас медики выясняют степень тяжести повреждений.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ЧП: особое внимание уделяют тому, что виновник аварии вообще не должен был садиться за руль.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала, что в ДТП в Ханты-Мансийске пострадала женщина. 59-летний водитель за рулем автомобиля Kia сбил 35-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

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