Югорчанку оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию жильцов

Женщина оформила регистрацию троих человек в своём доме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Югорска предстала перед судом за то, что устроила «прописки без проживания» для трёх граждан России. Районный суд признал женщину виновной по статье 322.2 УК РФ — за фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Как рассказали в окружной прокуратуре, доказательства оказались более чем убедительными. Ещё в октябре 2024 года женщина оформила регистрацию троих человек в своём доме, хотя на деле никто из них там и не появлялся. Фактически люди не жили в помещении ни дня — регистрация была чистой формальностью.

Суд, приняв во внимание позицию гособвинителя, назначил наказание: женщине предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом в ведомстве уточнили, что приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» рассказывала, как югорчанка облапошила на полмиллиона рублей алкоголика из Белоярского. Опомнился любитель зеленого змия только когда проверил счета. Он обратился в полицию. Задержанная вину признала и деньги уже вернула. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.