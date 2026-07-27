Югорчанка облапошила на полмиллиона рублей алкоголика из Белоярского

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры полицейскими направлено в суд уголовное дело о краже более полумиллиона рублей у алкоголика 1963 года рождения. Все началось с заказа продуктов и алкоголя через такси.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в мае текущего года белоярец познакомился с женщиной 1986 года рождения, когда оформил заказ продуктов и алкоголя себе на дом через службу такси. Дама привезла ему все продукты, он рассчитался и взял у нее номер телефона, чтобы звонить ей лично. Ждать долго не пришлось. Уже на следующий день алкоголик снова попросил привезти заказ. На третий раз он отдал девушке свой телефон и попросил ее перевести сумму за продукты и доставку. Тогда «курьерша» перевела не только требуемую сумму, но и еще 30 000 рублей. Затем в течение месяца по просьбе мужчины она привозила ему продукты, и не забыла сделать себе еще три перевода на общую сумму 475 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 505 000 рублей. Деньги противная баба уже потратила.

Опомнился любитель зеленого змия только когда проверил счета. Он обратился в полицию. Задержанная вину признала и деньги уже вернула. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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