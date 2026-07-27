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НовостиОбщество27 июля 2026 10:33

Любитель пьяной езды из Югры оштрафован на 200 тысяч рублей и лишен прав

Югорчанин за нетрезвую езду оштрафован на 200 тысяч рублей и лишен прав
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Лишением водительских прав на 2 года, а также штрафом в 200 тысяч рублей отделался любитель погонять нетрезвым за рулем житель города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ранее мужчину уже задерживали за это нарушение, но он вновь его совершил.

По данным «Судов Югры» постановлением мирового судьи от 25 ноября 2025 года югорчанин уже был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ему было назначено наказание в виде штрафа 45 000 рублей и лишения прав на 1,5 года. Несмотря на это, нетрезвый водитель вновь сел за руль автомобиля, но был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчину отстранили от управления и направили на медосвидетельствование, пройти которое он опять отказался. Поэтому мужчина получил штраф в размере 200 тысяч рублей и прав на 2 года.

Няганским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего жителя Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который обвиняется в убийстве.

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