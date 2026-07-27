Аномальная жара в Югре продержится до конца июля

Фото: администрация Сургутского района

Адски жаркая погода до +35 градусов почти без дождей продержится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до конца июля. А вот следом начнется небольшое похолодание и дожди.

Во вторник, 28 июля, в регионе сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ветер будет дуть северо-западный, северный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17...+22 градуса, в Нижневартовском районе +11...+16 градусов. Днем адовые +30...+35 градусов.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, снова переменная облачность. В отдельных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер подует юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градуса, днем на градус ниже, чем во вторник: +29...+34 градуса.

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