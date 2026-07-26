Жара на прощание: где в Югре 26 июля столбики термометров покажут +32 градуса

В Югре 26 июля ожидается жара до +32 градусов перед неделей дождей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

«Лови момент»: в Югру пришла аномальная жара до +32 градусов перед неделей затяжных дождей. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В воскресенье, 26 июля, воздух прогреется до +32 °C. В Ханты-Мансийске будет солнечно и до +28 °C, а в Сургуте столбик термометра поднимется до +30 °C.

Однако уже с воскресного вечера погода начнет портиться — ожидаются дожди, которые продлятся всю следующую неделю.

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