Семья из Югры пострадала в ДТП в Свердловской области

Скрин с видео Госавтоинспекции Свердловской области

В Серовском районе Свердловской области ранним утром 25 июля в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек, трое из пострадавших – жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как оказалось, ими оказалась семья из Нягани.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в 04:10 часов на 7 км автодороги «Серов - Североуральск - Ивдель» 23-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Changan под управлением 49-летнего жителя ХМАО-Югры, следовавшего с семьей из Нягани. Пострадали 5 человек: водитель и пассажир Ford Focus а также трое пассажиров Changan: женщины 44 и 24 лет и трехлетний мальчик. Все они были доставлены в Серовскую городскую больницу.

Ребенок перевозился в детском автокресле. Он получил незначительные травмы и после осмотра медиками был отпущен домой. 44-летняя пассажирка доставлена в реанимационное отделение.

Отмечено, что автоинспекторы установили, что водитель автомобиля Ford Focus имеет стаж управления транспортным средством 1 год. В отношении него возбуждено административное производство за отсутствие страхового полиса и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

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