В Сургуте бензин марки АИ-92 подешевел почти на 10 рублей

На многих заправках бензина вовсе нет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего за одну неделю в Сургуте сразу на 9,91 рублей упала цена на бензин марки АИ-92. На АЗС оператора «Эталон» за литр топлива просят 117,10 рублей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Кроме того, на АЗС оператора «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Ханты-Мансийске стоимость бензина этой же марки тоже упала на ту же сумму и теперь литр отпускается за 65,83 рублей.

На остальных заправках цены на топливо только выросли. Так, в Нижневартовске оператор «Сибирьнефтегаз» поднял цены на все виды топлива. Бензин АИ-95 подорожал на 2 рубля и отпускается по 89,90 рублей за литр. АИ-92 стал дороже на 1 рубль - до 84,90 рублей за литр, а дизель поднялся в цене сразу на 4,10 рубля и отпускается по 104,00 рубля за литр.

На АЗС «Роснефти» АИ 98 поднялся на 50 копеек и отпускается по 96,25 рублей за литр. АИ 95 поднялся всего на 10 копеек - 68,00 рублей за литр, дизель вырос на 15 копеек и отпускается по 84,75 рубля за литр.

В Ханты-Мансийске все тот же оператор «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» поднял цену на бензин марки АИ-95 на 1,07 рубль и отпускается по 72,40 рубля за литр. Дизель прибавил в цене 35 копеек и отпускается по 87,74 рублей за литр.

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