Югорчанка за убийство сожителя будет ожидать суда на свободе

Фото: СУ СК ХМАО-Югры

Трагедия разыгралась в одном из общежитий на улице Гастелло в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Во время алкопосиделок югорчанка 1987 года рождения зарезала сожителя. Мужчина погиб. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

По данным «Судов Югры», суд принял во внимание, что югорчанка ранее не была судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и вместо заключения ее под стражу избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В суде отметили, что мера пресечения не является уголовным наказание, а избирается для обеспечения надлежащего производства предварительного следствия и в ходе рассмотрения дела в суде и обеспечения участия обвиняемых в следственных действиях.

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