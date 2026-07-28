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НовостиОбщество28 июля 2026 5:51

После массовых облав полиции из Нижневартовска депортируют 10 мигрантов

10 мигрантов депортируют после массовых облав полиции в Нижневартовске
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции Нижневартовска регулярно устраивают массовые облавы на мигрантов. Накануне они совместно с коллегами из силовых ведомств вновь нагрянули на объекты массового пребывания иностранцев: строительные площадки, промзоны, магазины и жилой сектор.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими было составлено около 40 административных протоколов. Принято решение о выдворении 10 мигрантов за пределы Югры и Российской Федерации.

Кроме того, в отношении двух жителей Нижневартовска возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев или лица без гражданства по месту пребывания в России.

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