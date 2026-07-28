В Югорске прощаются с погибшим на СВО стрелком Евгением Ендальцевым

Фото: ЧП Югорск

Сегодня, 28 июля, в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прощаются с погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции стрелком Евгением Сергеевичем Ендальцевым.

- В ходе СВО погиб житель Югорска Ендальцев Евгений Сергеевич. Евгений встал на защиту Родины и мужественно сражался в интересах страны. К сожалению, при выполнении боевого задания 20 октября 2024 года старший стрелок Ендальцев погиб, сообщают в «ЧП Югорск» близкие бойца.

Прощание с Евгением состоится в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» с 12:00 до 13:00.

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