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НовостиПроисшествия28 июля 2026 4:59

Житель Нижневартовска обокрал вдову участника СВО на 180 тысяч рублей

Вдову участника СВО обокрал житель Нижневартовска
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Вдова участника специальной военной операции получила выплаты за гибель мужа, но смогла уберечь деньги от вора. Она сама дала доступ постороннему мужчине к своей банковской карте.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в отношении жителя Нижневартовска было возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». Мужчина знал о поступлении на банковский счет его знакомой единовременной материальной помощи, назначенной детям в связи с гибелью их отца в ходе СВО. Используя доступ к банковской карте вдовы, он похитил свыше 180 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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