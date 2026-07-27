В Нижневартовске простились с погибшим на СВО Валерием Барсуковым

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Более полутора лет прошло со дня гибели участника специальной военной операции Валерия Валерьевича Барсукова 16 мая 1990 года рождения из Нижневартовска. Житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры погиб в ходе выполнения боевой задачи еще 28 января 2025 года. Захоронили его с воинскими почестями только сегодня, 27 июля, в Нижневартовске.

- Любящий сын, отец, брат, наш Герой! Он был достойным защитником и добрым человеком. Даже когда обстоятельства были против, он смеялся громче всех, улыбался вопреки всему - будто одним смехом мог победить любую беду. Его смех был тем светом, который не погаснет в нашей памяти! Невосполнимая утрата, – сообщили близкие бойца в сообществе «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

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