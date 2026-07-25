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НовостиОбщество25 июля 2026 5:25

Без отключения квартир: почему вода в Сургуте может стать мутной

В Сургуте из-за промывки труб предупредили о грязной воде в кранах
Серафима Краснова
Без отключения квартир: почему вода в Сургуте может стать мутной.

Без отключения квартир: почему вода в Сургуте может стать мутной.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте Горводоканал предупредил о возможном ухудшении качества холодной воды из-за плановой промывки магистрального водовода.

Работы на трубе Ду-300 по улице Энергетиков (от дома № 55 до № 24) пройдут с 3 по 12 августа в три этапа. На время промывки отключат пожарные гидранты № 3, 4, 6 и 19.

«Отключение потребителей не планируется, но возможно кратковременное ухудшение качества ХВС», — сообщили коммунальщики.

Если лабораторные пробы окажутся неудовлетворительными, процедуру повторят заново.

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