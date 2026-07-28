В ХМАО действуют 22 лесных пожара на площади 2606,57 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 28 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 22 лесных пожара на общей площади 2606,57 га. Леса горят в Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. На сегодня 11 пожаров локализованы на общей площади 1377,66 га. На тушении работают 596 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

На сегодняшний день особый противопожарный режим введён в 7 муниципальных образованиях Югры: в Мегионе, Когалыме, Югорске, Урае, в Берёзовском, Сургутском и в Нижневартовском районах.

При этом в Нижневартовском районе введен режим ЧС муниципального уровня до 10 августа.

По данным Авиалесоохраны Югры за последние сутки в регионе выявлено 13 новых лесных пожаров, 2 из них ликвидированы на общей площади 0,29 га. Всего за 2026 год зарегистрировано 414 лесных пожара на общей площади 41058,61 га.

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