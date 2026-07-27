В ХМАО горят леса на площади 4295,41 га

Скрин с портала Лесные пожары

На утро 27 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует 21 лесной пожар на общей площади 4295,41 га. Леса горят в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Белоярском и Берёзовском районах. Десять пожаров локализованы на общей площади 3114,61 га. На тушении работают 433 человека, а также задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Такие данные приводит Авиалесоохрана Югры.

При этом портал ИАС «Лесные пожары» сообщает, что на 9 утра в регионе действует 21 лесной пожар на площади 2947,02 га. При этом только один пожар в Нижневартовском районе в Аганском лесничестве усиливается. Напомним, что в Нижневартовском районе во второй раз за лето объявлен режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. Он был установлен с 21 июля и продлится до 10 августа. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

За последние сутки было зарегистрировано 8 лесных пожаров. Всего за 2026 год зарегистрирован 401 лесной пожар на общей площади 40794,75 га.

В Сургутском и Берёзовском районах, а также в Лангепасе объявлен особый противопожарный режим.

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