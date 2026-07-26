Фото: ГУ МЧС России по ХМАО.

В Нижневартовском, Сургутском и Берёзовском районах Югры бушуют 21 лесной пожар. По данным Авиалесоохраны на утро 25 июля, огонь охватил почти 4,8 тысячи гектаров тайги.

Из них восемь очагов уже локализованы на площади более 2300 га. На передовой работают 416 человек, для доставки которых к труднодоступным местам задействована авиация — самолеты и вертолеты.

В Нижневартовском районе введен режим ЧС муниципального характера, посещение лесов полностью запрещено. При этом угрозы населенным пунктам нет. Всего с начала года в Югре зафиксировано 391 лесной пожар общей площадью свыше 40 тысяч гектаров.

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