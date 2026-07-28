За жаркую неделю в Югре утонули 5 человек

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За неделю на водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры зарегистрировано 7 происшествий. К сожалению, погибли 5 человек. Только за выходные на воде погибли три человека. Такую печальную статистику приводит МЧС России по ХМАО-Югре. Так, в субботу, в поселении Сингапай на карьере в СНТ «Сингапай» по улице Озёрной во время купания утонул мужчина 1977 года рождения.

В воскресенье, 26 июля, во время купания в озере «Светлой Воды», расположенном вблизи населённого пункта Супра Кондинского района, утонула женщина 1982 года рождения. В этот же день в Сургутском районе на реке Пим в районе городского поселения Лянтор перевернулась лодка с 5 пассажирами и 1 судоводителем на борту.. Пятерым из них удалось самостоятельно выбраться на берег, однако судоводитель после переворота лодки не был найден. Поиски его тела продолжаются.

Всего с начала купального сезона на водных объектах Югры зарегистрировано 44 происшествия. К сожалению, количество погибших достигло 33 человек, среди которых 6 детей. Спасены 25 человек, из них 6 – дети. Выявлено нарушений и составлено протоколов - 55. Проведено рейдов и патрулирований – 45.

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