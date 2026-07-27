Судоводитель перевернувшейся на реке Пим в Югре моторной лодке с 5 пассажирами на борту пропал без вести

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Появились подробности чрезвычайного происшествия, которое случилось 26 июля на реке Пим в Сургутском районе Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Около 19:00 часов опрокинулась моторная лодка «Казанка» с пятью пассажирами на борту и водителем.

По данным Уральской транспортной прокуратуры именно водитель оказался пропавшим без вести. Остальные пассажиры выплыли на берег и спаслись.

Пассажиры рассказали, что судоводитель совершал резкие маневры и повороты. Люди боялись, и не зря. В итоге лодка на одном таком вираже накренилась и перевернулась.

- В результате происшествия пассажиры не пострадали. Судоводитель до настоящего времени не обнаружен. Организованы поисково-спасательные мероприятия. По данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства на внутреннем водном транспорте, по результатам которой будет дана оценка соблюдению правил плавания и эксплуатации маломерных судов, наличию государственной регистрации судна и необходимых разрешительных документов у судоводителя, обеспечению всех лиц на борту спасательными жилетами и иными средствами спасения, – рассказали в Сургутской транспортной прокуратуре.

Кроме прокуратуры, инцидентом заинтересовались следователи СК на транспорте. В настоящее время они выясняют обстоятельства происшествия на реке. Следственными органами Центрального МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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