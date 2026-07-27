В Югре на реке Пим перевернулась лодка «Казанка» с 6 пассажирами на борту. Есть погибшие

Фото: Центральное МСУТ СК России

Трагедия произошла в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в воскресенье, 26 июля, на реке Пим.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в Сургутском районе поступило сообщение о том, что на реке Пим в районе городского поселения Лянтор перевернулась лодка «Казанка», в которой находилось 6 человек. Пятеро из них выбрались на берег самостоятельно, один мужчина не найден. Поиск тела ведут водолазы. Отметим, что «Казанка» - это серия металлических моторных лодок из алюминиевых сплавов, которые выпускались в СССР с 1955 года. Она, в зависимости от модификации, вмещает от 4 до 6 человек.

Кроме того, в Кондинском районе тоже в воскресенье, 26 июля во время купания в озере «Светлой Воды» вблизи населённого пункта Супра Кондинского района утонула женщина. Тело погибшей из воды извлекли очевидцы. Проводятся следственные мероприятия.

С начала купального сезона в округе зарегистрировано 42 инцидента. В результате происшествий погибли 33 человека, из них 6 детей.

Помните:

- купайтесь только в официально разрешённых и оборудованных местах;

- не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту;

- не употребляйте алкоголь до и во время купания;

- не заплывайте за буйки и не ныряйте в незнакомых местах;

- не используйте для плавания самодельные средства (камеры, доски, матрасы);

- при возникновении судорог — зовите на помощь.

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