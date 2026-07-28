Арестован житель Лянтора, который с ножом напал на детей в сквере

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В социальных сетях появилась информация, что 20 июля вечером до толпы подростков докопался пьяный мужчина. Он не просто материл их и обзывал, но еще и угрожал ножом. После появления видеоролика, оперативники задержали мужчину. Им оказался житель Лянтора Сургутского района.

По данным СУ СК ПО ХМАО-Югре, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». 27 июля 2026 года по ходатайству следователя решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подростки и очевидцы события уже допрошены, проведены осмотры места происшествия, проводятся другие следственные действия.

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