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НовостиПроисшествия27 июля 2026 11:35

За убийство сожителя бывшей жены жителя Югры отправили в СИЗО на 2 месяца

На 2 месяца отправили в СИЗО жителя Югры за убийство сожителя бывшей жены
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Став бывшим мужем житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры так и не смог относиться спокойно к новым отношениям бывшей возлюбленной. Мужчина в пылу ревности зарезал ее нового сожителя и будет ожидать суда, находясь под стражей.

По данным «Судов Югры», все случилось поздним вечером 21 июля. Находясь на лодочной станции реки Обь в Октябрьском районе ревнивец несколько раз ударил в грудь сожителя бывшей жены охотничий нож. От полученных ран новый возлюбленный бывшей умер на месте происшествия. Самому ревнивцу предъявлено обвинение в убийстве. Судом ему избрана мера пресечения сроком на 2 месяца, которая не является наказанием за совершенное преступление. Следствие продолжается.

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