В аэропорту Нижневартовска сожгли более 150 кг молочной продукции, мяса и меда

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

За семь месяцев 2026 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому в аэропорту Нижневартовска провели досмотр багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Республик Узбекистан и Азербайджан.

В результате было установлено 66 случаев нарушения правил ввоза подконтрольной животноводческой продукции в Россию. К ввозу запретили 152,7 кг животноводческой домашней продукции продукции. В итоге сливочное масло, курт, творог, сыр, мясо, а также мед были сожжены в спецпечи аэропорта. Владельцы груза, помимо того, что лишились вкусной домашней продукции, еще и заплатят штрафы.

Всего с начала года уничтожено 72,82 кг молочной продукции, 32,34 кг мясной продукции и 47,54 кг мёда.

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