Виновный в ДТП водитель из Нягани доплатит автовладельцу более 600 тысяч рублей

Фото: Суды Югры

В ноябре 2025 года водитель за рулем автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Honda. В результате ДТП японский автомобиль получил повреждения, которые ему обошлись в 960 250 рублей. Однако страховая выплатила мужчине всего 400 000 рублей. Кроме того, владелец Honda в момент ДТП получил вред здоровью. Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с виновника ДТП доплату за ремонт, а также выплатить ему за моральный ущерб еще 100 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», суд удовлетворил иск частично. С виновника ДТП взыскали те самые недоплаченные страховой 560 250 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

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