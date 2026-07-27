Хозяин собаки из Междуреченского заплатил за покусанного ребенка

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

По иску прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда с владельца собаки из поселка Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пользу ребёнка, пострадавшего от укуса животного.

Прокуратура ХМАО-Югры, мать пострадавшего от укуса собаки ребенка обратилась в прокуратуру, чтобы защитить его права. Мальчик получил телесные повреждения. Так как выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц, то владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу.

Прокурор обратился в суд с иском к владельцу собаки о взыскании морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. Иск удовлетворен. Деньги уже выплачены.

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