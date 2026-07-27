В Нефтеюганске на детской площадке собака искусала 5-летнего мальчика

Фото: Это Юганск, детка

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля, на детской площадке 9 микрорайона между 22 и 27 домом. На пятилетнего мальчика напала собака, которая вцепилась ему зубами прямо в лицо. Ребенок получил укусы щеки.

Мать мальчика поделилась фото пострадавшего сына в сообществе «Это Юганск, детка» и попросила найти владелицу собаки, которая выгуливала свою агрессивную псину без поводка и намордника в месте, где играют дети. По словам мамы. мальчика доставили в больницу, ему проставят уколы. Женщина обратилась в полицию.

В то же время прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств нападения собаки на ребенка

- Хозяин собаки ненадлежащим образом осуществил контроль за животным, что привело к указанным последствиям. По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка. Результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства, – добавили в ведомстве.

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