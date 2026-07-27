В Сургутском районе по вине неопытного водителя в ДТП пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло в субботу, 25 июля, под утро на 89 км автодороги «Лянтор-Нижнесортымский» в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 03:40 18-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Niva при движении не справился с управлением и вылетел в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП виновник происшествия и его 26-летний пассажир получили травмы.

За минувшие выходные Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Задержано 34 нетрезвых водителя с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 61 водитель.

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